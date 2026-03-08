Igreja Perpétuo Socorro é evacuada após suspeita de bomba em Campo Grande

Uma situação de alerta marcou a manhã deste domingo (8) na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande. Um objeto encontrado dentro do templo levou à interrupção de uma missa que acontecia no momento e à saída dos fiéis do local por medida de segurança.

A celebração ocorria normalmente e reunia grande número de pessoas quando surgiu a suspeita de que o item poderia representar algum risco. Diante da possibilidade, a cerimônia foi encerrada e os participantes orientados a deixar o espaço enquanto a situação era avaliada.

Posteriormente, foi constatado que o objeto não se tratava de explosivo, mas sim um dispositivo de fogos de artifício do tipo indoor, utilizados em eventos realizados em ambientes fechados.

A avaliação é de que o equipamento tenha permanecido no local após uma cerimônia de casamento realizada na igreja no dia anterior.

Apesar do susto inicial, a saída do público ocorreu de forma organizada e sem registros de pânico. A área permaneceu isolada por algum tempo para verificação completa e para garantir que não havia qualquer risco aos frequentadores do templo.

