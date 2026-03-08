Feira da Praça da Bolívia recebe lançamento do livro “Reflexões”, de Miriam Idi Souza

Obra de estreia da escritora Miriam Idi Souza será apresentada neste domingo

Neste domingo (8), o Dia Internacional da Mulher ganhará um significado ainda mais especial em Campo Grande. A tradicional Feira da Praça da Bolívia será palco do lançamento do livro “Reflexões”, obra de estreia da escritora Miriam Id Souza.

Reconhecida como um dos principais pontos de encontro cultural da capital sul-mato-grossense, a feira promove mensalmente a integração entre brasileiros e a comunidade boliviana, reunindo gastronomia típica, artesanato, música e diversas manifestações artísticas

em um ambiente familiar e ao ar livre.

A Autora

Natural de Campinas, Miriam Souza da Silva nasceu em 3 de agosto de 1976. Filha de Maria Cecília e Francisco Luiz, mudou-se para Campo Grande, onde encontrou sua voz literária. Profissionalmente, atua como cuidadora, dedicando sua vida ao cuidado do outro, enquanto sua escrita se volta à busca pela verdade interior. Mãe de Nalini Malani, José Eduardo e Gabriel Aparecido, e avó de Benjamim, Stella, Maria e Ravi, Miriam conquistou leitores por meio de textos publicados no Blog do Alex Fraga, destacando-se pela escrita sensível, intensa e marcada por honestidade emocional.

Com lançamento marcado para às 12 horas, o livro “Reflexões” propõe uma jornada de autoconhecimento e espiritualidade, abordando temas como cura emocional, força feminina e a chamada “Alquimia do Ser”. A obra reúne experiências pessoais transformadas em sabedoria e reflexão. Mais do que um evento literário, o encontro será uma celebração do Feminino Sagrado, em sintonia com o simbolismo do Dia Internacional da Mulher, reforçando a importância da voz feminina na arte e na cultura.

Serviço: O lançamento do livro “Reflexões” de Miriam Id Souza será neste domingo(8), às 12h na Feira da Praça da Bolívia, localizada na Rua das Garças, bairro Santa Fé – Campo Grande (MS). A entrada é gratuita.