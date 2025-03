Idoso tem rosto desfigurado após ser espancado até a morte em sua residência, em Dourados

Um homem, de 61 anos, identificado como Carlos Roberto Marani teve seu rosto desfigurado ao ser espancado em sua própria residência. O caso aconteceu no Jardim Independência, em Dourados, cidade distante 230km de Campo Grande.

Maicon Almeida, de 21 anos, autor do caso, foi preso em flagrante após testemunhas denunciarem seu paradeiro. Já com os policiais, ele confessou o caso e a motivação do crime. Segundo ele, a vítima estava mantendo relações com sua esposa, de 27 anos. A mulher, não teve suas informações divulgadas.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, no local do crime, os agentes policiais acharam sinais de luta, respingos de sangue nas paredes e nos móveis e Carlos caído, já sem vida. Ao abordarem o suspeito, policiais identificaram diversas escoriações pelo corpo.

A mulher, até então esposa de Maicon, foi encontrada e encaminhada para a Delegacia. Ela relatou aos policiais que foi enforcada, ameaçada, agredida com um soco no olho esquerdo. Além disso, também apresentava sinais de aperto no braço direito.

O caso foi registrado como ameaça e lesão corporal dolosa no âmbito da violência doméstica, além de homicídio qualificado por motivo fútil e homicídio qualificado pela traição de emboscada que torne impossível a defesa do ofendido.