Homem bêbado invade e tira um cochilo no carro de desconhecido, no centro de Campo Grande

Na madrugada desta quarta-feira (5) um homem, de 32 anos, que não teve suas informações divulgadas, tirou um cochilo no banco de trás de um carro, após quebrar o vidro e invadir o veículo. O caso aconteceu no centro de Campo Grande. O proprietário afirmou não conhecer o invasor.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, uma viatura policias rondava a região quando encontrou um Fiat Uno, de cor branca, com o vidro traseiro de uma das portas quebradas e a maçaneta interna dianteira do passageiro danificada. Um homem, claramente embriagado, dormia no banco.

Ao ser questionado, o homem não conseguiu responder devido a sua embriagues. Os Agentes conseguiram entrar em contato com a proprietária do veículo que informou que o carro estava com o filho. O rapaz, de 23 anos, informou aos policiais que não conhecia o indivíduo que invadiu seu automóvel.

Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia para realizar os procedimentos legais necessários. O caso foi registrado como dano.