Idoso procurado por estupro de vulnerável é preso em Campo Grande

Na tarde desta sexta-feira (16), um idoso de 78 anos foi capturado por esutpro de vulnerável na cidade de Campo Grande

A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros – GARRAS em cumprimento ao mandado de prisão preventiva decorrente de sentença condenatória pelo crime de estupro de vulnerável, durante diligências.

A Especializada recebeu a informação de que o foragido estaria hospitalizado e receberia alta no fim desta manhã. Os policias então foram até o hospital e após alta médica, obtiveram êxito na prisão condenado.

Após a prisão, o foragido foi conduzido para o Garras.

