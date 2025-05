Desapega CG chega à 12ª edição com mais de 100 expositores e 30 mil itens à venda

Evento acontece neste sábado no Parque Ayrton Senna e propõe consumo acessível e consciente com entrada gratuita

Roupas, calçados, brinquedos, livros, objetos de casa, plantinhas e muito mais: neste sábado (17) o Parque Ayrton Senna, na Capital, será tomado por mais de 100 expositores na 12ª edição do Desapega, maior evento de desapego da cidade. Das 8h às 16h, o público poderá circular por centenas de barracas e estandes com cerca de 30 mil itens à venda — tudo com preços acessíveis e com um objetivo claro: incentivar o consumo consciente e valorizar a economia circular.

Organizado pelo Coletivo de Brechós, o Desapega CG não se limita a ser uma feira de produtos usados. A proposta vai além: trata-se de uma celebração da moda com propósito, onde o que antes estava parado em armários e estantes ganha uma nova chance de uso — e, muitas vezes, de afeto.

A entrada é gratuita, e o ambiente é pensado para acolher toda a comunidade. De famílias com crianças a colecionadores em busca de achados, a ação é uma alternativa sustentável e democrática de consumo em Campo Grande.

Quem quiser acompanhar mais sobre os bastidores e expositores do evento pode conferir o perfil no @coletivodebrechos.

