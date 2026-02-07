Idoso não resiste após colisão com picape em avenida de Bataguassu

Francisco conduzia uma bicicleta elétrica quando houve a colisão com uma picape Fiat Strada

Na manhã de quinta-feira (5), um homem de 71 anos morreu após complicações causadas por um acidente de trânsito ocorrido, em Bataguassu. A vítima, Francisco Roberto Cavalheiro, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o Cenário MS, o acidente foi registrado por volta das 7h55, na Avenida Porto XV de Novembro, área central do município. Francisco conduzia uma bicicleta elétrica quando houve a colisão com uma picape Fiat Strada nas proximidades de uma padaria.

Após o impacto, equipes de socorro encaminharam o idoso à Santa Casa da cidade. Durante o atendimento, foi constatado traumatismo cranioencefálico. Diante da gravidade do quadro, ele foi sedado e transferido para uma unidade hospitalar em Três Lagoas, onde morreu no período da tarde.

Ainda conforme o registro, o motorista da picape, de 38 anos, permaneceu no local e relatou que trafegava pela avenida após sair da BR-267 quando ocorreu a batida lateral envolvendo os veículos.

O condutor foi submetido a exame para verificação de consumo de álcool, que apresentou resultado negativo.

O caso foi registrado em investigação.

