Festividades e Bloquinhos iniciam carnaval em Campo Grande; Confira a programação deste sábado

Foliões podem curtir temporada de Carnaval que vai movimentar a cidade

Neste sábado (07), Campo Grande entra oficialmente no clima de Carnaval. O primeiro dia de festa promete animar a cidade com música, cores e alegria, com bloquinhos espalhados por diferentes pontos e opções para todos os estilos e idades.

Confira os destaques da folia:

Bloco As Depravadas

Rua Barão do Rio Branco (entre 14 de Julho e 13 de Maio) – das 9h às 14h

Bloco Nada sobre Nós sem Nós

Teatro de Arena do Horto Florestal – das 15h às 21h

Bloco Calcinha Molhada

Praça Aquidauana – das 16h à 0h

Este sábado é só o começo de uma temporada de Carnaval que vai movimentar a cidade nos próximos dias. Prepare a fantasia, o glitter e a animação, e curta a festa respeitando os outros foliões.

