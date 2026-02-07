Festividades e Bloquinhos iniciam carnaval em Campo Grande; Confira a programação deste sábado

Foliões podem curtir temporada de Carnaval que vai movimentar a cidade
Neste sábado (07), Campo Grande entra oficialmente no clima de Carnaval. O primeiro dia de festa promete animar a cidade com música, cores e alegria, com bloquinhos espalhados por diferentes pontos e opções para todos os estilos e idades.
Confira os destaques da folia:
-
Bloco As Depravadas
Rua Barão do Rio Branco (entre 14 de Julho e 13 de Maio) – das 9h às 14h
-
Bloco Nada sobre Nós sem Nós
Teatro de Arena do Horto Florestal – das 15h às 21h
-
Bloco Calcinha Molhada
Praça Aquidauana – das 16h à 0h
Este sábado é só o começo de uma temporada de Carnaval que vai movimentar a cidade nos próximos dias. Prepare a fantasia, o glitter e a animação, e curta a festa respeitando os outros foliões.
