Idoso morre no meio da rua minutos após discutir com casal em Campo Grande; polícia investiga

Um senhor, de 64 anos, morreu no início da noite desse sábado (22), após cair desacordado no meio da rua, momentos depois de discutir com um casal no Conjunto Estrela do Sul, em Campo Grande. Segundo informações preliminares, ele foi encontrado por moradores já caído ao lado do próprio carro, sem sinais vitais. Equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e chegou a realizar oito ciclos de reanimação, mas o idoso entrou novamente em parada cardiorrespiratória e não resistiu.

No local, os socorristas não identificaram sinais aparentes de violência.

De acordo ainda com informações divulgadas, o idoso era avô de um policial federal. O neto chegou a ir à delegacia para registrar o caso. Ele teria recebido vídeos de câmeras de segurança da rua mostrando que, minutos antes de cair, o avô desceu do carro e caminhou até uma rua lateral, onde discutiu com um casal. Nos áudios, ele acusa os dois de terem roubado algum objeto seu.

As imagens registram parte da discussão e levantam suspeita de agressão. Depois do atrito, o idoso volta em direção ao carro, anda alguns metros e desaba de repente ao lado do veículo. É possível ver ainda que moradores se aproximaram para tentar socorrê-lo, enquanto o casal deixava o local pela rua lateral.

;Moradores apontaram que a mulher envolvida na discussão seria uma das vizinhas e que o homem seria o convivente dela. O caso foi registrado como homicídio simples e agora segue em investigação.