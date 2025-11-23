Projeto da UFMS leva a Filosofia para a mesa de bar em Campo Grande

Iniciativa anplia o alcance das pesquisas promovendo o diálogo com o público

O projeto de extensão Jardim Secreto: Filosofia sem segredo, vinculado ao PPGFil (Programa de Pós-Graduação em Filosofia) da Fach (Faculdade de Ciências Humanas), da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) propõe uma nova forma de aproximar a Universidade da comunidade. Com encontros mensais, a iniciativa busca ampliar o alcance das pesquisas desenvolvidas e promover o diálogo com o público externo. A próxima edição será no dia 25 de novembro, no Jardim Secreto Bar, em Campo Grande.

Realizado em parceria com o espaço localizado na Rua Barão de Melgaço, 180, o projeto convida o público a refletir sobre temas diversos em um ambiente descontraído. As rodas de conversa são sempre na última semana do mês, às 19h, e cada encontro traz uma temática diferente. O primeiro debate, em outubro, tratou sobre Meu quintal é maior que o mundo: ciência e poesia na aurora da filosofia. Na próxima edição, o assunto será o desejo.

Segundo o professor da Fach e coordenador da iniciativa, Weiny Pinto, a proposta é unir ciência e cultura em um espaço tradicionalmente voltado à convivência. “A ideia é ir para a cidade, para o espaço público, e a gente sabe que o bar é um elemento muito forte da cultura do brasileiro. É um espaço onde o brasileiro vai para se entreter, para conversar, para trocar ideia, para relaxar. Assumir um pouco a identidade cultural do brasileiro e utilizar esse espaço que é tão importante para a cultura brasileira, também para divulgar, para pensar ciência, pesquisa, cultura”, afirma.

A ação também acompanha uma tendência internacional de popularização da ciência, inspirada em eventos como o Pint of Science, que leva pesquisadores a bares e restaurantes em vários países. No caso da UFMS, o projeto destaca o papel das ciências humanas e mostra como o pensamento filosófico pode contribuir para o desenvolvimento social.

As próximas edições estão previstas para 2026. Confira o calendário de encontros:

– 31 de março de 2026

– 28 de abril de 2026

– 26 de maio de 2026

– 30 de junho de 2026

– 25 de agosto de 2026

– 29 de setembro de 2026

– 27 de outubro de 2026

Não é preciso se inscrever com antecedência, basta apenas comparecer ao local do encontro. Mais detalhes podem ser encontrados na página do PPGFil.

