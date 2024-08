Idoso morre com suspeita de hipotermia em Sidrolândia

Mais uma morte de hipotermia foi registrada em Mato Grosso do Sul nesse sábado (10). Dessa vez trata-se de um idoso, de 71 anos, que foi encontrado morto em frente de casa, em Sidrolândia. Segundo a Polícia Civil, as causas da morte são investigadas como hipotermia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o idoso foi encontrado por uma vizinha caído em frente de casa, na região rural de Sidrolândia, no assentamento Capão Bonito. Conforme o relato da Polícia Civil, o homem estava curvado e em um lugar descampado.

O aposentado foi identificado como Laércio da Silva de Lima. O corpo do idoso foi encaminhado para perícia, no Imol (Instituto Médico e Odontológico Legal), em Campo Grande.

O corpo dele não tinha marcas de agressão, por isso a investigação indica uma possível morte por causa do frio. O idoso também não estava agasalhado quando foi encontrado morto. O caso foi registrado como “morte a esclarecer” na delegacia de Sidrolândia.

Morte em Campo Grande

Um policial aposentado, de aproximadamente 60 anos, vivendo em situação de rua, foi encontrado morto na manhã deste sábado (10), na Rua Vaz de Caminha, no Jardim Noroeste, em Campo Grande. Os termômetros na madrugada deste sábado registraram 4,8°C por volta das 6h e sensação térmica foi de -0,5°C.

A vítima foi encontrada com a coberta toda molhada, deitada embaixo de um toldo. Outros dois moradores também em situação de rua estavam no local e disseram que ele já chegou na noite anterior, todo molhado da chuva, dizendo ser policial aposentado e que a família era de Paranaíba.

O médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) informou também que ele foi encontrado com rigidez.