Avança as autorizações para construção do shopping nas Moreninhas

No próximo dia 19 de agosto a Planurb (Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano) vai realizar uma audiência pública onde deve discutir sobre o EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança), referente ao empreendimento Shopping Cidade Morena, nas Moreninhas. Reunião busca ouvir vizinhos em torno do estabelecimento.

Com mais de 20 mil m² de área construída na Avenida Gury Marques, entre a Avenida dos Cafezais, o empreendimento vai movimentar a economia da região, trazendo novos investidores. A equipe de planejamento do shopping anunciou em 2023 que vai abrigar 110 lojas satélites, 5 lojas âncoras e 10 megalojas, além de praça de alimentação com capacidade para 1,5 mil lugares, quatro restaurantes e um cinema. São 860 vagas no estacionamento.

Conforme o projeto, as salas de cinema ficarão em piso superior, junto a outros 4 restaurantes e, possivelmente, o boliche. O detalhe informado à reportagem é que o projeto trará um deck e um rooftop que fica ‘no terraço’ que abrigará um bar/choperia, além dos restaurantes de acessos externos, que poderão ficar abertos após às 22h.

O shopping Cidade Morena abriga, além do nome, um perfil igualmente inclusivo, com vasto calendário de ações locais sob o conceito ESG, ou seja, melhores práticas voltadas para o meio ambiente, o social e a governança.

A proposta é privilegiar nomes locais, como RBK Construções e a Construtora Maksoud Rahe, além de suporte jurídico do escritório Almeida Advogados e de marketing e branding com a Salti Design.

Por Thays Schneider

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebooke Instagram

Leia Mais