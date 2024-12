Idoso fica em estado grave ao ser atropelado por carro em Sidrolândia

No fim desta manhã (26), um idoso, sem documentações, foi socorrido em estado grave, após ser atropelado por um carro, em Sidrolândia.

O idoso estava de bicicleta e teria atravessado a Avenida Dorvalino dos Santos sem verificar que o outro veículo seguia pela via.

Com o impacto, a bicicleta da vítima ficou danificada e o carro de passeio teve o para-brisa quebrado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e o idoso foi socorrido com fraturas nas pernas e nos braços. Ele está internado em estado grave.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram