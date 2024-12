Cachorro que já foi da polícia e fugiu por conta dos fogos no Natal é procurado no Nova Lima

Sansão, cachorro que já pertenceu à Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista) fugiu, na madrugada de quarta-feira (25), durante o Natal, no bairro Nova Lima. A fuga aconteceu por conta dos fogos.

A tutora do Pitbull, Bruna Marques, contou que o animal é dócil, mas que por conta dos fogos, cavou um buraco no chão e conseguiu fugir por debaixo do portão. Uma vizinha tentou pegar ele, mas Sansão acabou fugindo.

Na manhã desta quinta-feira (26), diversos policiais que já trabalharam com o cachorro montaram uma força-tarefa para localizar o cão. Ele foi visto pelos agentes próximo ao Hospital São Julião, mas por estar assustando com a situação, fugiu em meio à mata.

Caso alguma pessoa da região norte da cidade tenha visto o cachorro, ligar para o número 67 9 9216-2828.

