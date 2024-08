Idoso em bicileta elétrica vai parar dentro de carro após colisão

Ontem(31), por volta das 15h50 da tarde aconteceu um acidente grave entre um idoso de 74 anos em uma bicileta elétrica e um carro fiat uno na cidade de Ivinhema, a 289km de Campo Grande.

O incidente foi na Avenida Honduras esegundo o site Ivinoticias, a colisão foi tão forte que arremesou o ciclista para dentro do carro. O Corpo de Bombeiros prestou atendimento ao idoso que teve fratura no fêmur da perna direita e ferimentos no rosto. Ele também se queixava de dores na região lombar.

O idoso foi encaminhado ao hospital municipal para receber tratamento médico. O motorista do Fiat Uno não teve ferimentos e ficou no local para prestar esclarecimentos à Polícia Militar, que registrou a ocorrência.

