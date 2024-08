Idoso é morto a cadeiradas em Sonora e suspeito alega ter reagido a ataques homofóbicos

Vasfredo Guabiraba Moreira, de 63 anos, foi brutalmente atacado a cadeiradas e faleceu na madrugada de segunda-feira (19), na cidade de Sonora, situada a cerca de 362 quilômetros de Campo Grande. O principal suspeito do crime, um homem de 36 anos, foi preso e confessou o homicídio, alegando ter reagido a provocações homofóbicas proferidas pela vítima.

De acordo com o depoimento do suspeito à polícia, ele passava pela Rua da Saudade quando foi alvo de insultos por parte de Vasfredo, que estava sentado em frente a uma residência, acompanhado de outro homem. “Olha lá o viadinho passando, esses viados tem tudo é que morrer (sic)”, teria dito Vasfredo, segundo o relato do suspeito.

O homem afirmou ainda que, diante das ofensas, perdeu o controle e avançou contra Vasfredo. Ele pegou uma cadeira de plástico e começou a golpear a vítima repetidamente, até que a cadeira se quebrou. A agressão só foi interrompida com a chegada do irmão de Vasfredo.

Ainda de acordo com o registro policial, pouco tempo depois, o homem foi detido pela polícia. Em sua defesa, ele alegou que não tinha a intenção de matar Vasfredo, mas sim de revidar os ataques homofóbicos. No entanto, a violência do ataque foi tal que a vítima não resistiu e morreu no local, antes mesmo que qualquer socorro pudesse ser prestado.

Após a realização dos procedimentos legais e periciais, o caso foi registrado como homicídio e segue sob investigação. A motivação do crime, ainda que alegada como reação a ofensas, será analisada pelas autoridades.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais