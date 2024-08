Prefeitura de Inocência prorroga inscrições para concurso público com 178 vagas

A Prefeitura de Inocência, localizada a 331 quilômetros de Campo Grande, anunciou a prorrogação do prazo de inscrições para o concurso público que oferece 178 vagas em diversos níveis de escolaridade. O novo prazo vai até o dia 1º de setembro, permitindo que candidatos de níveis alfabetizado, fundamental completo e incompleto, médio, técnico e superior possam participar do processo seletivo.

Os cargos disponíveis variam amplamente, incluindo oportunidades para profissionais como engenheiro agrônomo, engenheiro civil, farmacêutico, fiscal sanitário, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico veterinário, nutricionista, psicólogo, profissional de Educação Física, e vários especialistas médicos, como clínico geral, pediatra, cardiologista, ginecologista, oftalmologista, ortopedista, e cirurgião geral.

As provas objetivas, etapa essencial do concurso, estão programadas para o dia 27 de outubro. Os candidatos aprovados deverão atuar em jornadas de trabalho que variam de 20 a 40 horas semanais, com remunerações que oscilam entre R$ 916,08 e R$ 13.180,07, sendo os maiores salários destinados às vagas de médico.

As inscrições podem ser realizadas pelo site da Gama Consult, empresa responsável pela organização do concurso. As taxas de inscrição variam entre R$ 60 e R$ 120, dependendo do cargo escolhido.

Para mais detalhes e acesso ao edital completo, os interessados devem consultar o site oficial da Gama Consult, onde também poderão encontrar informações sobre os requisitos específicos para cada cargo e o conteúdo programático das provas.

