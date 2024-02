Idoso é indiciado por racismo em Batayporã após ofensas a mulher em estabelecimento

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Batayporã, indiciou um homem de 75 anos nesta última quarta-feira (21), por crime de racismo. O indivíduo responderá judicialmente por ofender uma mulher em um estabelecimento comercial na cidade.

O incidente ocorreu no dia 17 do corrente mês, quando a vítima procurou a unidade policial para denunciar as injúrias sofridas, que atentaram contra sua dignidade e foram relacionadas a elementos de sua raça e cor.

Diante da gravidade do caso, a Delegacia de Batayporã iniciou imediatamente um Inquérito Policial para apuração dos fatos. Testemunhas foram ouvidas durante o processo de investigação, e após a coleta de elementos probatórios, o autor foi indiciado pelo crime de racismo.

O crime de racismo é previsto na Lei 7.716/89, alterado pela Lei 14.532/2023, e impõe uma pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa. O procedimento investigatório foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário.

A Delegacia de Polícia Civil de Batayporã reforça seu compromisso com a comunidade e destaca a importância do apoio da população na identificação de suspeitos de diversos crimes. Para denúncias anônimas, o WhatsApp de contato da delegacia está disponível no número (67) 3443-1268.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: