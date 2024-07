Idoso é encontrado morto com golpes de faca no pescoço

Um idoso, identificado como José Ferreira, conhecido como ‘Bahia’ de 65 anos morreu na noite do último sábado(27) na cidade de Itaporã, a 232 km de Campo Grande.

O homem foi morto com golpes de faca no pescoço e segundo informações do Jornal Itaporã News a suspeita é de que o crime tenha motivação passional. Testemunhas no local teriam visto um homem sair de moto do local.

O socorro esteve no local, mas José já estava morto antes da chegada da equipe de socorristas.

