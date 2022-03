Idoso é encontrado em casa sem vida no bairro Piratininga

No inicio da manhã desta segunda-feira (29), um idoso de 68 anos foi encontrado sem vida, por familiares, no interior de sua residência na rua voluntários da pátria, no bairro Piratininga.

O homem foi encontrado caído no meio da cozinha, tendo derrubado utensílios no chão. O corpo de bombeiros foi acionado e a URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado) constatou o óbito. Diante da situação, a unidade acionou a Policia Civil e a Policia Militar. O GOE (Grupo de Operações e Investigações da Policia Cível) aguarda a pericia para confirmar se a morte foi de causa naturais ou não.

Com informações do repórter Itamar Buzzatta.