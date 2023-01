Após tentar matar homem, mulher é presa em Corumbá

Uma mulher, de 30 anos, foi levada para a Delegacia de Polícia Civil após tentar matar um homem,56, na tarde de ontem (30) no bairro Popular Velha, em Corumbá, distante a 417 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da Polícia Militar esteve no local e foi informada pela vítima que a acusada o agrediu com um canivete, causando lesões próximo ao pescoço, peito e joelhos. Não há informações do motivo da agressão e se a vítima e o acusado possuíam algum tipo de relação.

Após ser levado junto com a autora para a delegacia, a vítima foi encaminhada para o pronto-socorro onde foi realizado atendimento médico.

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.