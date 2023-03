Idoso atira contra policiais e termina baleado na Vila Carvalho

Um idoso, de 68 anos, foi baleado após atirar contra policiais do Batalhão de Choque, no final da tarde deste sábado (25), na Rua Santo Antônio, na Vila Carvalho. Os policiais encaminharam o idoso para atendimento médico na Santa Casa de Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, por volta das 18h40, os policiais foram acionados para atender uma denúncia de disparo de arma de fogo na região. Ao chegarem ao local, encontraram o suspeito escondido próximo a uma árvore com um revólver na mão.

Os policiais deram ordens para que o idoso soltasse a arma, mas ele não obedeceu e chegou a disparar em direção ao motorista da viatura. Os policiais revidaram e dispararam contra o idoso, que continuou atirando na direção de um bar na região. Ele só parou depois de ser atingido pelos disparos. Nenhum policial ficou ferido durante a ação.

O idoso foi socorrido pela própria equipe policial e levado para atendimento médico na Santa Casa. Testemunhas relataram que o suspeito fazia ameaças a uma pessoa identificada pelo apelido de “Paraíba” e ameaçava de morte quem tentava se aproximar dele.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas para fazer os primeiros levantamentos no local. O revólver calibre 32 usado pelo idoso foi apreendido com três munições deflagradas e três picotadas. As armas dos policiais envolvidos na ocorrência também foram apreendidas.

No bolso da calça do idoso foram localizadas mais três munições. As informações são de que o idoso foi encaminhado com sinais vitais para o hospital, entretanto, ainda não há informações sobre o estado de saúde do suspeito.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: