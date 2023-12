Idoso ataca oficial de justiça para escapar de intimação e acaba morto em MS

Idoso de 69 anos, morreu em confronto com a PM Polícia Militar no início da tarde de terça-feira (19), após diversas tentativas de esfaquear os agentes que escoltavam um oficial da justiça e fiscais em uma propriedade rural do município de Figueirão.

Segundo o Correio News, os militares foram solicitados para prestar apoio numa entrega de intimação para o idoso. No endereço houve contato com o autor, que apresentou forte resistência à explicação dos militares e não permitiu que o Oficial de Justiça se aproximasse com uma faca inicialmente.

O Oficial de Justiça relatou aos militares que estava satisfeito com o contato e considerou cumprida a intimação, entretanto, pediu apoio aos militares para ir até outra propriedade.

Já no segundo imóvel, o idoso foi até o local, abriu a porteira e entrou com seu veículo na casa. Prontamente, os militares deram voz de prisão ao autor por descumprimento de decisão judicial e invasão de domicílio.

O autor desceu do veículo com um facão e foi na direção da equipe policial e de outro oficial de justiça, momento que os militares deram um tiro de borracha e utilizaram spray de pimenta.

Mesmo assim, o idoso continuou violento e foi necessário efetuar um disparo de arma de fogo que acertou a perna direita do autor.

Após aproximadamente 20 minutos, o autor tentou fugir com seu veículo, porém não conseguiu em razão dos policiais atirarem no pneu do carro. Instante que o senhor desceu do veículo e foi baleado novamente.

O idoso caminhou alguns metros e caiu no chão. Os socorristas, que chegaram no local dos fatos, realizaram o socorro imediato e o encaminhamento até o hospital da cidade de Figueirão, mas acabou chegando sem vida.