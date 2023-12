Inmet emite aviso de chuvas intensas e variação climática para todo o Estado

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso de chuvas intensas para o estado de Mato Grosso do Sul, alertando para um período de perigo potencial entre 20 de dezembro de 2023, às 09h40min, até 21 de dezembro de 2023, às 10h00min. Os riscos potenciais incluem chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos variando de 40 a 60 km/h, com baixo risco de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Além das chuvas intensas, entre quarta-feira (20) e quinta-feira (21), o estado de Mato Grosso do Sul enfrentará uma variação climática com uma leve queda nas temperaturas máximas. As previsões indicam temperaturas mínimas entre 21-24°C e máximas de até 36°C nas regiões sul e leste. Já nas regiões pantaneira, bolsão, sudoeste e norte, as mínimas esperadas variam entre 23-27°C, com máximas atingindo até 35°C. Em Campo Grande, a capital do estado, são esperadas temperaturas mínimas entre 23-24°C e máximas de até 33°C.

Os ventos também apresentarão variações, com valores entre 30-50 km/h, podendo ocorrer rajadas pontuais acima de 50 km/h. As orientações para a população são em caso de rajada de ventos, não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Além disso, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira as previsões para hoje no Estado: