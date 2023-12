Feira de Artesões começa hoje em Três Lagoas

Hoje acontece mais uma “Feira de Natal”, com exposição dos produtos dos artesões da costa leste de mato grosso do Sul. A Feira começa hoje e vai até 22 de dezembro em Três Lagoas.

O local onde será realizada é no Galpão da Maria Fumaça 18h às 22h. Haverá os artesanatos tradicionais produzidos pelos artesãos de Três Lagoas, além de uma variedade de comidas no local, como doces, bebidas e o famoso pastel.

A Feira é promovida pela Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul (ACLAMS), em parceria com a Diretoria de Cultura de Três Lagoas.

O Galpão Maria Fumaça fica localizado na Avenida Rosário Congro, centro/Esplanada NOB.

