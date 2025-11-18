Idosa perde mais de R$ 7 mil após atender ligação de vídeo e cair em golpe de falso INSS

Uma idosa, de 66 anos, perdeu cerca de R$ 7,9 mil após cair em um golpe durante uma chamada de vídeo com uma mulher que se passava por funcionária do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O caso ocorreu nessa segunda-feira (17), em Campo Grande, e é investigado como furto por meio eletrônico.
A idosa relatou à polícia que a golpista contratou um empréstimo de R$ 6 mil em seu nome, retirou cerca de R$ 370 da conta corrente e ainda fez um Pix de R$ 1.190 da poupança.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, a idosa recebeu uma ligação de uma mulher que se identificou como funcionária do INSS, a qual afirmou que era necessário fazer a prova de vida imediatamente para evitar o cancelamento do benefício.
Desconfiada, a idosa disse que poderia ir até uma agência, mas a golpista insistiu e garantiu que o procedimento poderia ser feito por telefone.
Em seguida, a mulher iniciou uma chamada de vídeo pelo WhatsApp e disse que o processo era seguro e não exigiria dados pessoais.
Durante a conversa, ela perguntou em qual banco a idosa recebia o benefício. Ao ouvir a resposta, afirmou que estava tudo certo e encerrou a ligação.
Pouco depois, a idosa tentou acessar o aplicativo do banco, mas não conseguiu. Quando retomou o acesso, percebeu que o empréstimo havia sido contratado sem autorização. Na sequência, duas transferências via Pix foram feitas para a mesma pessoa: R$ 2.700 e R$ 3.670.
A idosa contou também que mais de R$ 1 mil foram retirados de sua poupança e enviados para a mesma destinatária. As transações ocorreram entre 11h16 e 11h32 de segunda-feira (16). Ela afirmou à polícia que não sabe como a golpista conseguiu acessar suas contas.
Depois de registrar o caso, a idosa foi orientada a entregar cópias dos extratos bancários na 4ª Delegacia de Polícia. A investigação continua.
