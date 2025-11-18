36º feminicídio em MS: Homem mata companheira por ciúmes e se entrega à polícia em Sonora

Mato Grosso do Sul registra um novo feminicídio nesta terça-feira (18). A vítima trata-se de uma jovem, identificada como Gabrielle Oliveira dos Santos, de 25 anos. O caso ocorreu na noite de ontem (17), na cidade de Sonora, localizada a 351 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas, o autor do crime, Diovani Alfredo Dique de Oliveira, de 31 anos, se entregou à polícia na manhã de hoje (18). Gabrielle é a 36ª vítima de feminicídio de MS em 2025.

Conforme ainda as informações iniciais, o homem procurou a delegacia da cidade e contou que havia matado a jovem. No primeiro relato, ele contou que cometeu o crime por ciúmes da companheira e indicou o local.

De acordo com apurado, antes de se entregar a polícia, ele teria ido até a casa da mãe da vítima confessar o crime. “Acabei de matar sua filha; vai lá vê-la”.

Ainda não há detalhes de como ele assassinou a ex-companheira. Equipes da Polícia Civil e perícia foram até a casa onde o crime aconteceu e investigam o caso.

Veja a lista de vítimas no Estado

Karina Corim – Caarapó – 4 de fevereiro

Vanessa Ricarte – Campo Grande – 12 de fevereiro

Juliana Domingues – Dourados – 18 de fevereiro

Mirielle dos Santos – Água Clara – 22 de fevereiro

Emiliana Mendes – Juti – 24 de fevereiro

Gisele Cristina Oliskowiski – Campo Grande – 1º de março

Alessandra da Silva Arruda – Nioaque – 29 de março

Ivone Barbosa – Sidrolândia – 17 de abril

Thácia Paula – Cassilândia – 11 de maio

Simone da Silva – Itaquiraí – 14 de maio

Olizandra Vera Cano – Coronel Sapucaí – 23 de maio

Graciane de Sousa Silva – Angélica – 25 de maio

Vanessa Eugênio Medeiros – Campo Grande – 28 de maio

Sophie Eugenia Borges (filha de Vanessa) – Campo Grande – 28 de maio

Eliana Guanes – Corumbá – 6 de junho

Doralice da Silva – Maracaju – 20 de junho

Rose – Costa Rica – 27 de junho

Michely Rios Midon Orue – Glória de Dourados – 3 de julho

Juliete Vieira – Naviraí – 25 de julho

Cinira de Brito – Ribas do Rio Pardo – 31 de julho

Salvadora Pereira – Corumbá – 2 de agosto

Dahiana Ferreira Bobadilla – Bela Vista – 9 de agosto

Érica Regina Moreira Motta – Bataguassu – 27 de agosto

Dayane Garcia – Nova Alvorada do Sul – 3 de setembro

Iracema Rosa da Silva Santos – Dois Irmãos do Buriti – 8 de setembro

Ana Taniely Gonzaga de Lima – 13 de setembro

Gisele da Silva Cylis Saochine – Campo Grande – 2 de outubro

Erivelte Barbosa Lima de Souza -Paranaíba – 10 de outubro

Andreia Ferreira – Bandeirantes – 12 de outubro

Solene Aparecida Corrêa – Três Lagoas – 21 de outubro

Luana Cristina Ferreira Alves – Campo Grande – 28 de outubro

Aline Silva – Jardim – 4 de novembro

Mara Aparecida do Nascimento Gonçalves – Aparecida do Taboado – 4 de novembro

Rosemeire Vieira de Oliveira – Rochedo – 10 de novembro

Irailde Vieira Flores de Oliveira – Rochedo – 10 de novembro (mãe de Rosimeire)

Gabrielle Oliveira dos Santos – Sonora – 17 de novembro

Casos desconsiderados como feminicídio:

Letícia Ferreira Araújo, 25 anos – Cassilândia – 9 de agosto (atropelada pelo marido, Vitor Ananias de Jesus – Obs.: mudança de tipificação para homicídio culposo – 12/11)

