36º feminicídio em MS: Homem mata companheira por ciúmes e se entrega à polícia em Sonora

Mato Grosso do Sul registra um novo feminicídio nesta terça-feira (18). A vítima trata-se de uma jovem, identificada como Gabrielle Oliveira dos Santos, de 25 anos. O caso ocorreu na noite de ontem (17), na cidade de Sonora, localizada a 351 quilômetros de Campo Grande.
Segundo informações divulgadas, o autor do crime, Diovani Alfredo Dique de Oliveira, de 31 anos, se entregou à polícia na manhã de hoje (18). Gabrielle é a 36ª vítima de feminicídio de MS em 2025.
Conforme ainda as informações iniciais, o homem procurou a delegacia da cidade e contou que havia matado a jovem. No primeiro relato, ele contou que cometeu o crime por ciúmes da companheira e indicou o local.
De acordo com apurado, antes de se entregar a polícia, ele teria ido até a casa da mãe da vítima confessar o crime. “Acabei de matar sua filha; vai lá vê-la”.
Ainda não há detalhes de como ele assassinou a ex-companheira. Equipes da Polícia Civil e perícia foram até a casa onde o crime aconteceu e investigam o caso.
Veja a lista de vítimas no Estado
Karina Corim – Caarapó – 4 de fevereiro
Vanessa Ricarte – Campo Grande – 12 de fevereiro
Juliana Domingues – Dourados – 18 de fevereiro
Mirielle dos Santos – Água Clara – 22 de fevereiro
Emiliana Mendes – Juti – 24 de fevereiro
Gisele Cristina Oliskowiski – Campo Grande – 1º de março
Alessandra da Silva Arruda – Nioaque – 29 de março
Ivone Barbosa – Sidrolândia – 17 de abril
Thácia Paula – Cassilândia – 11 de maio
Simone da Silva – Itaquiraí – 14 de maio
Olizandra Vera Cano – Coronel Sapucaí – 23 de maio
Graciane de Sousa Silva – Angélica – 25 de maio
Vanessa Eugênio Medeiros – Campo Grande – 28 de maio
Sophie Eugenia Borges (filha de Vanessa) – Campo Grande – 28 de maio
Eliana Guanes – Corumbá – 6 de junho
Doralice da Silva – Maracaju – 20 de junho
Rose – Costa Rica – 27 de junho
Michely Rios Midon Orue – Glória de Dourados – 3 de julho
Juliete Vieira – Naviraí – 25 de julho
Cinira de Brito – Ribas do Rio Pardo – 31 de julho
Salvadora Pereira – Corumbá – 2 de agosto
Dahiana Ferreira Bobadilla – Bela Vista – 9 de agosto
Érica Regina Moreira Motta – Bataguassu – 27 de agosto
Dayane Garcia – Nova Alvorada do Sul – 3 de setembro
Iracema Rosa da Silva Santos – Dois Irmãos do Buriti – 8 de setembro
Ana Taniely Gonzaga de Lima – 13 de setembro
Gisele da Silva Cylis Saochine – Campo Grande – 2 de outubro
Erivelte Barbosa Lima de Souza -Paranaíba – 10 de outubro
Andreia Ferreira – Bandeirantes – 12 de outubro
Solene Aparecida Corrêa – Três Lagoas – 21 de outubro
Luana Cristina Ferreira Alves – Campo Grande – 28 de outubro
Aline Silva – Jardim – 4 de novembro
Mara Aparecida do Nascimento Gonçalves – Aparecida do Taboado – 4 de novembro
Rosemeire Vieira de Oliveira – Rochedo – 10 de novembro
Irailde Vieira Flores de Oliveira – Rochedo – 10 de novembro (mãe de Rosimeire)
Gabrielle Oliveira dos Santos – Sonora – 17 de novembro
Casos desconsiderados como feminicídio:
Letícia Ferreira Araújo, 25 anos – Cassilândia – 9 de agosto (atropelada pelo marido, Vitor Ananias de Jesus – Obs.: mudança de tipificação para homicídio culposo – 12/11)
