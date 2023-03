Idosa perde mais de R$ 2 mil em golpe de falso aplicativo

Uma idosa de 64 anos, perdeu mais de R$ 2 mil reais após instalar no celular um falso aplicativo, e perder o acesso aparelho. A vítima teria passado dados pessoais ao golpista, que realizou empréstimos no INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), e abriu contas em bancos no nome da idosa.

De acordo com o boletim de ocorrência, a idosa recebeu uma ligação, na última sexta-feira (3), onde o atendente se dizia ser funcionário de uma agência bancária privada. Na ligação, o suposto funcionário informou a vítima que havia uma transferência em sua conta, feita via Pix, e perguntou se ela havia realizado.

A vítima então disse que não havia feito a transferência, momento em que o golpista disse que seria necessário entrar de forma remota no aparelho celular da idosa, para que assim fosse realizado o cancelamento das transferências, e para isso, a idosa foi orientada a baixar um aplicativo no aparelho, denominado AnyDesk, que serviria como ponte para acesso a longa distância, onde permitiria o controle a distância.

Após a instalação do aplicativo, a idosa percebeu que havia perdido o controle do aparelho celular, porém só ficou sabendo que caiu em um golpe na segunda-feira (6), ao ir na sua agência bancária e ser informada pela gerente que foram realizadas transferências bancárias.

Além disso, os dados pessoas da idosa também foram utilizadas para abrir contas em dois bancos diferentes e para um empréstimo no INSS. O valor total perdido foi de R$ 238.745,39. O aparelho da vítima teve de ser resetado após a ação. A idosa compareceu a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro e o caso foi registrado como furto qualificado por meio de dispositivo eletrônico.

