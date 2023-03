Homem é morto a facadas em fazenda

Cosme Cesário Alves Lara foi morto a facadas na madrugada desta terça-feira (7) em uma fazenda localizada no Pantanal da Nacholândia, em Corumbá, a 419 km de Campo Grande. O crime ocorreu após uma briga entre peões.

Enquanto ocorria o evento, ele e o suspeito bebiam bebidas alcoólicas. Conforme relato de uma testemunha, por volta de 1h25, um peão conhecido apenas como “Ludinei” atacou a vítima com golpes de faca.

Cosme não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Civil deslocou peritos até a fazenda onde o crime foi cometido, a fim de realizar as investigações necessárias.

Não consta no boletim de ocorrência se o suspeito foi detido. O incidente foi reportado como homicídio simples e será investigado pela Polícia Civil em Corumbá.

