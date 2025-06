Idosa fica ferida após carro colidir com árvore na BR-262, próximo a Corumbá

Uma idosa de 65 anos ficou ferida na manhã desta quinta-feira (19) após o carro em que ela estava colidir com uma árvore às margens da BR-262, a cerca de 85 quilômetros de Corumbá, logo após a ponte sobre o Rio Paraguai.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo, de 47 anos, relatou que tentou desviar de um animal que atravessava a pista. A manobra resultou na perda de controle da direção, fazendo com que o carro saísse da estrada e colidisse com força contra uma árvore.

A passageira foi socorrida pelos bombeiros, consciente e orientada, mas com suspeita de fratura na tíbia e fíbula, na altura do tornozelo direito. A vítima também reclamava de dores na região lombar. Após os primeiros atendimentos no local, ela foi encaminhada para um hospital particular em Corumbá, onde receberá tratamento médico especializado.

O motorista não se feriu com gravidade e permaneceu no local para prestar esclarecimentos. As autoridades não divulgaram a identidade das vítimas.

A Polícia Rodoviária Federal deve apurar as circunstâncias do acidente. O caso reforça o alerta sobre os perigos de animais soltos nas rodovias e a importância de atenção redobrada ao volante, especialmente em trechos próximos a áreas de mata.

