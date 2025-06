Colisão frontal entre Hilux e Fusion deixa três pessoas feridas na BR-376

Uma colisão frontal envolvendo uma caminhonete Toyota Hilux e um Ford Fusion mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (18), na BR-376, entre os municípios de Fátima do Sul e Dourados, em Mato Grosso do Sul. Apesar da gravidade do impacto e dos danos aos veículos, nenhuma das vítimas sofreu ferimentos graves.

De acordo com o site Fátima News, na Hilux estava apenas o condutor, um homem de aproximadamente 70 anos, que sofreu escoriações leves. Ele foi atendido no local pelos socorristas e, posteriormente, levado por um familiar a um hospital em Dourados, por precaução.

No Ford Fusion seguiam dois homens — patrão e funcionário. O motorista queixava-se de dores no tórax e no joelho, enquanto o passageiro não apresentava ferimentos aparentes. Ambos foram encaminhados para uma unidade de saúde em Fátima do Sul para avaliação médica.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local para registrar a ocorrência e orientar o tráfego. As causas da colisão ainda serão investigadas, mas o trecho onde ocorreu o acidente é conhecido por ser uma pista simples, o que exige atenção redobrada dos motoristas.

O trânsito ficou parcialmente interrompido durante o atendimento às vítimas e a retirada dos veículos. A PRF reforça o alerta para os cuidados em rodovias de pista única, onde ultrapassagens e desatenções costumam ser os principais fatores de risco.

