Idosa de 80 anos é resgatada de cárcere privado em Bataguassu

Uma idosa de 80 anos foi resgatada de uma situação de cárcere privado durante uma operação realizada pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) nessa terça-feira (1º), em Bataguassu, cidade a 313 quilômetros de Campo Grande, localizada na região leste de Mato Grosso do Sul. A vítima foi encontrada desnutrida e a investigação aponta que, além do confinamento, ela também era vítima de abuso sexual.

De acordo com a Polícia Civil, a idosa vivia com sua família na região central da cidade. Detalhes sobre a denúncia que levou à operação não foram divulgados, mas os agentes apuraram que o marido da vítima, um homem de 53 anos, fazia uso de crack e mantinha a esposa trancada em casa. Ele também retinha a aposentadoria da idosa para sustentar o vício. Além disso, a filha do casal também era usuária da droga.

No momento do resgate, a idosa foi encontrada em estado de extrema debilidade física, apresentando sinais evidentes de desnutrição e abandono. O ambiente em que vivia não possuía fogão ou geladeira, indicando que ela era privada de alimentação adequada. A polícia investiga se a vítima era mantida sob efeito de entorpecentes para dificultar tentativas de fuga ou pedidos de socorro.

Ainda conforme a Polícia Civil, a filha da vítima também foi retirada da residência e está recebendo acompanhamento psicológico e social. O suspeito foi preso e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, onde permanece à disposição da Justiça.

As autoridades seguem investigando o caso e prestando assistência à idosa para garantir sua recuperação e segurança.

