Polícia descobre paiol de armas e apreende 390 quilos de maconha em Campo Grande

Na manhã desta terça-feira (1º), policiais do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) prenderam um homem de 31 anos no bairro Jardim Canguru, em Campo Grande, após a descoberta de um paiol de armas em sua residência.

Segundo informações preliminares, os agentes receberam a denúncia de que o suspeito armazenava um grande número de armas no local, destinadas ao cometimento de crimes na cidade. Além disso, o imóvel também era utilizado para a comercialização de drogas.

Durante a operação, os policiais encontraram 390 quilos de maconha, oito pistolas, algumas com numeração suprimida, e 250 munições calibre 9mm. Todo o material foi apreendido.

O suspeito foi preso e encaminhado às autoridades competentes. Até o momento, não há informações sobre os possíveis compradores das armas e drogas encontradas no local. A investigação segue em andamento para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.

