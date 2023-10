Nas redes sociais, a diretoria do Dourados Atlético Clube (DAC) anunciou o retorno de Juninho Cearense, como auxiliar técnico do clube.

No mês passado, o DAC anunciou a contratação do comandante Luiz Carlos Cruz, vice-campeão Estadual paranaense pelo Cascavel, na temporada passada.

