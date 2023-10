Homens são autuados em mais de R$ 1 milhão por tráfico de animais

Uma equipe da PMA de Batayporã prestou apoio à guarnição da Polícia Militar Rodoviária em uma ocorrência envolvendo o tráfico de animais silvestres, na manhã desta última terça-feira. Na ocasião, dois indivíduos transportavam, em um veículo, 206 filhotes de Papagaio-Verdadeiro, 01 filhote de Maritaca e 01 de Arara-Vermelha.

Em virtude desta infração, os homens foram autuados em R$ 1.040.000,00 conforme a legislação ambiental vigente, atribuído o valor de R$ 5.000,00 por ave. Além disso, os animais serão encaminhados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS para que possam receber os devidos cuidados veterinários.

Vale ressaltar que a PMA continua com o policiamento intensificado em virtude da Operação Bocaiúva, que visa combater o tráfico de animais silvestres em Mato Grosso do Sul, uma vez que estamos no período de reprodução das aves.

Leia mais:

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.