Homens que atiraram em criança de 1 ano alegam motivo passional para tentativa de assassinato

Na noite de 6 de dezembro, um crime chocou moradores do Jardim das Hortências, em Campo Grande, quando dois homens, de 18 e 22 anos, tentaram assassinar uma criança de 1 ano durante uma emboscada no bairro. O motivo teria sido passional, ligado a desentendimentos pessoais.

De acordo com o registro policial, o crime aconteceu por volta das 21 horas, quando um casal trafegava em uma motocicleta, transportando a criança no colo. Em determinado momento, a moto foi abordada por outro veículo, de onde o passageiro começou a disparar contra os ocupantes da moto.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, a motocicleta da vítima era conduzida pela mãe da criança. Ela, ao ser surpreendida pelos tiros, perdeu o controle da direção e caiu com o namorado e o filho. Ao cair no chão, o namorado da mulher percebeu que havia sido atingido por disparos nas costas. Já a criança foi ferida no pé. Os dois atiradores desceram da motocicleta, e, armados com pistolas, passaram a efetuar mais disparos contra o casal e a criança, que estavam caídos. A mulher, desesperada, tentou gritar para que os criminosos parassem, mas foi ignorada.

A ação brutal só teve fim quando o casal conseguiu entrar em um comércio, levando a criança no colo, e se abrigar dos atiradores. Apesar dos ferimentos, a criança sobreviveu, e o casal também recebeu atendimento médico. A polícia foi acionada e iniciou uma série de diligências para identificar os suspeitos.

Por meio de investigações realizadas pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os suspeitos foram identificados como dois homens com extensa ficha criminal. A prisão preventiva foi decretada, e, após dias de buscas, a polícia conseguiu capturar os dois envolvidos. O jovem de 18 anos foi preso no dia 21 de dezembro, no bairro Guanandi II, enquanto o suspeito de 22 anos foi detido na manhã de segunda-feira (30) em uma casa no bairro Parque Ayrton Senna, em Campo Grande.

