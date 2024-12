Ministério divulga calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2025

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome divulgou o calendário de pagamentos do programa Bolsa Família para 2025. O benefício, destinado a famílias em situação de vulnerabilidade econômica, será pago de forma escalonada, com base no final do Número de Identificação Social (NIS), iniciando no dia 20 de janeiro. Os pagamentos serão feitos nos últimos dez dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o calendário será antecipado para o dia 10, encerrando-se antes do Natal.

Para ter direito ao Bolsa Família, a família precisa ter uma renda per capita mensal de até R$ 218 e estar inscrita no Cadastro Único. O cadastramento é feito nos postos de atendimento da assistência social nos municípios.

Desde a reestruturação do programa em março de 2023, o Governo Federal garante um valor mínimo de R$ 600 por família, com benefícios adicionais de acordo com a composição familiar. O novo Bolsa Família também retomou o acompanhamento das condicionalidades, visando melhorar o acesso a serviços essenciais de saúde, educação e assistência social, com o objetivo de combater a pobreza e reduzir suas causas intergeracionais.