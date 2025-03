Homem vai preso por transportar mais de 400kg de cocaína em caminhão na BR-060

Natarde desta quinta-feira (20), uma quantia de 462 Kg de cocaína foi apreendida em um caminhão foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com a Polícia Militar (PMMS) em Guia Lopes da Laguna (MS).

Conforme divulgado ontem(22) pela polícia, uma fiscalização acontecia na BR-060, quando o caminhão Scania/R124 foi abordado e o condutor, de 39 anos, não soube explicar os motivos e destinos da viagem.

Desconfiados, os policiais realizaram uma busca minuciosa na carreta e encontraram adulterações no tanque de combustível do caminhão. Com o apoio da Polícia Militar de Jardim (MS), foram utilizados cães farejadores que indicaram a presença de drogas no tanque e em pneus estepe.

O condutor disse ter saído de Bonito (MS) com destino a São Paulo. Ele foi preso e encaminhado à Polícia Civil em Guia Lopes da Laguna (MS), juntamente com a droga.