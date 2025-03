Paineiras além da cor: espécie pode ser usada na culinária e na fabricação de roupas

A florada das paineiras nas principais ruas e avenidades de Campo Grande confirmam o início do outono. O que muitos não sabem é que a planta pode ser usada na confecção de roupas e até mesmo, usada na medicina alternativa com a produção de chás. Em entevista ao Jornal O Estado o biólogo José Milton Longo revelou algumas das curisidades sobre esta espécie.

“A paina parece um algodão e dá para fiar, pode ser usada para fazer enchimento de almofadas e travesseiros. Além disso, por ter espinhos, ajuda na proteção dos ninhos de aves em seus galhos, por exemplo. Também é importante destacar que, como tem crescimento rápido, além de embelezar as ruas, podem ser utilizadas em recuperação de áreas degradadas e produzem muitas flores, que além de embelezar, trazer sensação de bem estar para as pessoas, atraem os polinizadores, especialmente aves, beija flores e abelhas”, explica.

Com a tendência cada vez mais forte pelo consumo de pansc (plantas coméstiveis), José Milton adianta que o uso das paineiras na culinária já é adotado, uma vez, que elas são 100% coméstiveis. “Até as sementes torradas são comestíveis!”, acrescenta.

Questionado sobre o impacto das mudanças climáticas e da falta de chuvas nos primeiros meses deste ano, o biólogo reforça que até o momento não é possível identificar que esses fatores tenham afetado a produção e por isso, a expectativa é de que as plantas floresçam até o final de abril e os frutos formados vão amadurecer entre agosto e setembro.

“Mesmo com as previsões climáticas de chuvas abaixo da média ou temperaturas mais altas ao longo do outono, ela está florescendo no período esperado, desde janeiro de forma assincronica, com árvores ainda com bastante folhas, que não iniciaram a floração. Por outro lado, alguns indivíduos já investiram na reprodução, com a perda das folhas e floração”, finaliza.

Por Michelly Perez

