Homem vai preso por conduzir carro clonado em Bataguassu

Na última terça-feira (08), um homem acabou preso por dirigir um veículo clonado e com registro de furto em Bataguassu (MS).

O veículo Chevrolet/Onix, foi abordado no km 18 da BR-267 pela polícia e em fiscalização, os policiais viram que se tratava de um veículo clonado e com registro de furto na cidade de São Paulo desde maio de 2024.

O carro era ocupado pelo condutor e uma passageira. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil local.

A fiscalização prisão do homem foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.