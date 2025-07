Dois são presos por tráfico e por fuga do sistema prisional em bairros da Capital

Prisões ocorreram em ações distintas no Jardim Columbia e no Portal Caiobá na terça-feira (8)



Dois homens foram presos nesta terça-feira (8) em Campo Grande, um por tráfico de drogas e outro por estar foragido do sistema prisional. As prisões ocorreram em bairros diferentes da cidade e foram feitas por investigadores da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros.

No fim da tarde, um dos suspeitos, de 28 anos, foi abordado em uma quitinete nos fundos de um mercado, na Rua Nhamundá, região do Jardim Columbia. No local, os policiais encontraram porções de maconha e ecstasy, além de uma balança de precisão e um celular. Segundo os agentes, a droga estava dividida em dois sacos e um pote com maconha triturada, forma utilizada na produção de skunk. Ao todo, foram apreendidos 600 gramas de maconha e 14 gramas de ecstasy.

O homem, que já havia sido preso pelo mesmo crime em 2018, foi encaminhado para a delegacia e autuado por tráfico.

Horas depois, no Portal Caiobá, outro homem, de 30 anos, foi localizado ao sair de casa e preso por estar com mandado de prisão em aberto. De acordo com registros anteriores, ele já havia sido detido por porte ilegal de arma de fogo e roubo. Após ser recapturado, foi levado para a delegacia.

