Homem tem braços e costelas quebrados após beber em conveniência

Um homem de 49 anos, teve braços e costelas, quebrados, na madrugada de hoje (22), na Avenida João Rosa Pires, região central de Campo Grande. Aos policiais, a vítima relatou que tinha acabado de sair de uma conveniência, quando foi espancado por uma barra de ferro. Ele ainda disse que desconhece quem seria os agressores.

Conforme o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionados por causa de uma vítima ferida a tiros, por volta das 3h30. No local, os militares constataram de que havia um homem com ferimentos graves pelo corpo, mas por espancamento.

Uma equipe do Corpo de Bombeiro foi acionada. A vítima sofreu fraturas nos dois braços, na costela e também ferimentos na cabeça. O homem foi socorrido e encaminhado com gravidade até a Santa Casa de Campo Grande.

Durante o atendimento no hospital, o homem relatou aos policiais, que foi agredido a golpes de barra de ferro e madeira, mas não se lembra quem seria os agressores. Ele disse também que havia consumido bebida alcoólica em uma conveniência, momentos antes de ser agredido.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

