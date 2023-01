Grupo de 15 pessoas é contigo com spray de pimenta em tentativa de ocupação

Um grupo de aproximadamente 15 pessoas, entrou em confronto com a Guarda Civil Metropolitana (GCM), durante uma ocupação, na noite de ontem (21), no Jardim Anache, em Campo Grande. Os guardas, para conter o grupo, fez o uso do spray de pimenta. Uma pessoa foi encaminhada a delegacia.

Conforme informações do boletim de ocorrência, os policiais foram acionados por volta das 23h30, para acompanharem uma ocupação, com servidor da Prefeitura Municipal de Campo Grande. No local, um dos homens teria dito ao servidor “quero ver quem me tira daqui”, e xingando os guardas municipais com enxadas em mãos.

Segundo o registro policial, pessoas que estava envolta deste grupo teria jogado peras contra a viatura da guarda municipal. Na tentativa de conter o grupo, os guardas usaram spray de pimenta. Uma pessoa foi contigo e levado até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

O caso foi registrado como desacato, resistência e desobediência.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.