Homem tem as vísceras expostas após ser esfaqueado com peixeira em Bonito

Um homem, de 46 anos, teve as vísceras expostas após ser esfaqueado com uma peixeira. O crime ocorreu na noite desse sábado (8), em um pesqueiro, no distrito de Águas do Miranda, em Bonito. O suspeito, de 36 anos, confessou a agressão e foi preso em flagrante.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a PMA (Polícia Militar Ambiental) foi acionada para ir até o pesqueiro e, durante o trajeto, encontrou uma ambulância. Os policiais abordaram a equipe de socorro, que transportava a vítima e o suspeito.

O agressor foi retirado da ambulância, submetido a busca pessoal e preso em flagrante.

A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Aquidauana com um corte profundo no abdômen. O rapaz precisou passar por cirurgia de emergência.

Questionado sobre o crime, o suspeito contou aos policiais que estava conversando com a vítima quando iniciou-se uma discussão verbal, que rapidamente evoluiu para agressão física. Em meio à briga, ele pegou uma faca utilizada para limpar peixes e desferiu um golpe no abdômen do homem.

O crime foi presenciado por duas testemunhas. O suspeito foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.