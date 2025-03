Chikungunya: Com mais de 2,4 mil casos prováveis e um óbito, SES alerta para riscos da automedicação

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) confirmou que o Estado já registrou 2.448 casos prováveis para Chikungunya, dos quais, 309 já foram confirmados no SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação). Além disso, após um ano, Mato Grosso do Sul voltou a ter uma morte pela doença, trata-se de uma idosa de 84 anos, residente em Dois Irmãos do Buriti.

Por outro lado, as arboviroses seguem somando novos infectados e segundo o boletim epidemiológico da 9ª semana, divulgado na sexta-feira (7). O Estado já registrou 3.801 casos prováveis de Dengue, sendo 1.234 casos confirmados, em 2025. Além disso, 3 óbitos foram confirmados em decorrência da doença e outros 2 estão em investigação.

Diante da semelhança de alguns sintomas, a SES alerta para que as pessoas evitem a automedicação. Em caso de sintomas de dengue ou Chikungunya, a recomendação é a de procurar uma unidade de saúde.

Vacinação

A principal “arma” de proteção segue sendo a imunização. No total, 126.409 doses contra a dengue das 207.796 vacinas recebidas do Ministério da Saúde já foram aplicadas no público-alvo preconizado. O esquema vacinal é composto por duas etapas com intervalo de três meses entre as doses.

A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade.

Por Michelly Perez

