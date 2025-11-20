Homem suspeito vai preso preventivamente por importunação sexual de quatro vítimas em Três Lagoas

Na última quarta-feira (19), um homem de 45 anos foi preso preventivamente suspeito de importunação sexual contra quatro vítimas, entre elas uma adolescente de 17 anos em Três Lagoas.

Segundo as investigações, o crime teria acontecido na noite de 12 de setembro, quando um grupo de jovens de outro município viajou em uma van fretada por uma instituição religiosa para participar de um show gospel. As vítimas estavam acompanhadas pelo pastor e demais membros da igreja.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, ao chegarem ao evento que estava com grande aglomeração de pessoas, três das jovens se posicionaram próximas ao palco. Poucos minutos depois, o investigado, pessoa considerada de confiança por elas, teria se afastado dos demais membros e se aproximado das vítimas.

Nesse momento, ele teria encostado sua região pubiana nas nádegas da primeira vítima, que, em choque, duvidou que o fato estivesse realmente acontecendo, justamente pela relação de confiança e respeito que existia. Em seguida, o mesmo comportamento teria sido repetido contra outras duas vítimas.

Ninguém teria percebido a ação porque o local era escuro e estava com grande concentração de pessoas. Após se afastarem da multidão, uma das jovens começou a chorar compulsivamente, o que levou as demais a conversarem com ela. Nesse momento, todas revelaram que haviam sido vítimas da mesma conduta praticada pelo investigado.

Durante os primeiros passos da investigação, uma outra mulher de 25 anos compareceu espontaneamente à Polícia Civil, relatando ter sido vítima do indivíduo no mesmo evento religioso. Ela também afirmou que, diante da confiança que tinha nele, inicialmente duvidou da própria percepção sobre o ocorrido.

A unidade policial também foi informado que há vários anos ele, em tese, teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra outra adolescente no município de Jales/SP. Embora tais fatos não tenham sido formalmente registrados na época, teriam motivado sua mudança daquela localidade. A mulher foi ouvida como testemunha e confirmou os abusos, os quais chamaram atenção da equipe pela semelhança da prática delitiva com a investigação em curso.

O Delegado responsável pela DAM de Três Lagoas representou pela prisão preventiva, que foi deferida pelo Poder Judiciário. O mandado foi cumprido na cidade de Paranaíba com apoio do SIG da Delegacia de Paranaíba e o investigado encontra-se à disposição da Justiça.

A investigação do caso foi realizada pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher)

