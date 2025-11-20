Funcionário de metalúrgica que estava desaparecido é encontrado morto na BR-163 em Dourados

Vítima se envolveu em acidente de trânsito

Na última quarta-feira (19), um funcionário de uma metalúrgica identificado como Francisco Genildo de Souza foi encontrado morto em Dourados. O homem estava desaparecido e foi vítima de um acidente de trânsito na Br-163.

O proprietário da empresa onde a vítima trabalhava registrou o desaparecimento após o funcionário não retornar para casa na noite de terça-feira (18). Ele teria saído do trabalho para instalação de forro em uma igreja da cidade.

A esposa de Francisco também ligou para o dono da empresa para saber de notícias do marido por volta das 4h28min desta quarta-feira (19).

Francisco foi visto em bares na cidade, em um por volta das 18h na Rua Eulália Pires, no bairro Clímax e no Bar dos Amigos, por volta das 19h no Jardim Itália.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o acidente que Francisco se envolveu ocorreu km 246,800, na BR-163, . sentido norteA bicicleta da vítima foi localizada no pátio da Polícia Rodoviária Federal.

O homem foi trazido após o óbito pela equipe da CCR, concessionária responsável pela rodovia e segundo o prontuário médico ele teve afundamento do tórax e crânio e sangramento no ouvido. A ocorrênccia foi registrada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário)

Francisco teria dado entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e depois foi encaminhado para o Hospital da Vida, onde tinha sido registrado como desconhecido.

