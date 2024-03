Homem suspeito é preso de estuprar a própria filha em Nova Alvorada do Sul

No fim da tarde da última sexta-feira (15/03), agentes da SIG (Seção de Investigação Geral) e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência) da Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas-MS, em apoio à Delegacia de Nova Alvorada do Sul-MS, prenderam um homem de 48 anos de idade, suspeito da prática do crime de estupro de vulnerável. Contra o indivíduo havia um mandado de prisão preventiva, em razão estar sendo processado criminalmente, acusado da prática de reiterados abusos sexuais contra sua filha, menor de idade à época dos fatos.

No ano de 2016, a vítima procurou a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Nova Alvorada do Sul e narrou o ocorrido, afirmando que quando sua mãe saía da residência, seu pai praticava atos sexuais contra ela, e depois a ameaçava de agressões físicas, caso ela revelasse a alguém o que vinha sofrendo, acrescentando que os abusos iniciaram-se quando ela tinha apenas dez anos de idade e que perduraram por cerca de cinco anos.

Desde então, policiais civis daquela cidade procediam investigações para localizá-lo e descobriram que o homem poderia estar residindo em Três Lagoas. Foi solicitado apoio local e equipes SIG e NRI conseguiram levantar o endereço comercial do indivíduo, onde ele foi preso.

Serviço – A SIG/TL (Seção de Investigações Gerais de Três Lagoas/MS) solicita a colaboração e apoio de toda população trêslagoense, com informações sobre a prática de crimes e localização de indivíduos foragidos da Justiça, sendo que as denúncias poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.

Com informações da Polícia Civil.

