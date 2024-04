Homem suspeito de cometer homicídio morre após reagir em abordagem policial em Corumbá

Um homem reagiu a uma abordagem da Polícia Militar(PM), na noite de domingo(14) e morreu na cidade de Corumbá. O homem identificado como Milton César Alípio, de 37 anos era suspeito de ser o autor da morte de um rapaz de 28 anos.

O ocorrido

De acordo com informações do Jornal O Diário Corumbaense, foi informado pela PM, que o homem de 28 anos, identificado como Zadquiel, foi morto com um tiro, na região da cintura e estava com o pescoço quebrado, com indicativo de estrangulamento. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu. Na UPA, a guarnição da Força Tática da Polícia Militar recebeu a identificação do suspeito do crime, que teria discutido com a vítima.

Depois disso, os policiais militares foram até a casa dele, quando no caminho foram abordados por pessoas que confirmaram o nome do possível autor. As pessoas estavam com receio mencioná-lo, porque o suspeito portava arma de fogo e ameaçava os moradores da região. Ao chegar no local, o homem foi visto na frente da casa, alterado e fazendo ameaças. Sem camisa, ele usava uma bermuda e a arma de fogo estava em sua cintura.

Na abordagem, os policiais mandaram o suspeito colocar as mãos na cabeça e deitar ao chão, para busca pessoal. Ele desobedeceu, ficou mais hostil e agressivo e entrou na residência. Uma mulher que estava no local fechou o portão com uma corrente.

Após tentativas de conversa com a mulher para que o suspeito fosse detido e levado à delegacia, a guarnição rompeu a corrente e entrou na varanda da casa. Na porta da sala, Milton teria avançado em direção aos policiais e colocado a mão na cintura para sacar a arma de fogo, o que fez com que um dos policiais fizesse um disparo que o atingiu. Houve resistência para retirar o homem do local e levá-lo ao pronto-socorro.

Ainda de acordo com a assessoria do 6º Batalhão da PM, a equipe policial conseguiu colocar o indivíduo na viatura e se retirar do local sob ameaças e agressões por parte da família dele. Foi solicitado apoio de outra guarnição policial via rádio para garantir a saída do local. Ao chegar para atendimento no pronto-socorro, o médico plantonista confirmou o óbito de Milton.

