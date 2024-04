Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

O sexo do vice

Para a eleição deste ano, os partidos que têm candidato a prefeito homem procuram desesperadamente mulheres para compor a chapa majoritária e estas, de preferência, devem ser líderes empresariais. Pesquisas qualitativas estão demonstrando que este ano a participação das mulheres será mais expressiva na eleição, as candidaturas femininas devem se tornar decisivas e, portanto, os marqueteiros de plantão estão recomendando a formação de casais na disputa majoritária

Como na janela partidária já aumentou o número de mulheres filiadas a partidos, o que deverá se refletir na hora de composição das chapas proporcionais e, consequentemente a possibilidade de eleição de um número expressivo de mulheres, elas estão recebendo uma atenção especial das coordenações das campanhas. Outro fator que também leva a aumentar a possibilidade de eleição de mulheres são as exigências da legislação, que já levaram à perda de mandato de deputado estadual pelo não cumprimento da quota de gênero e, por tanto, os dirigentes partidários estarão mais atentos.

Rosa choque

Nos bastidores da visita do presidente Lula a Campo Grande, chegou-se a comentar sobre a possibilidade de formação de uma chapa com Rose Modesto e Camila Jara para concorrer à Prefeitura de Campo Grande. A proposta não chegou a animar nem petistas, nem o União Brasil.

Composição

Barbosinha e Marçal Filho estão cada vez mais próximos para a disputa eleitoral pela Prefeitura de Dourados. O que se comenta é que já tem um acordo onde se estabeleceu que se um for candidato, o outro vai acabar desistindo, mas isso deve ser definido somente no período das convenções.

Racha no MDB

A disputa pela presidência do MDB provocou racha entre os possíveis candidatos a vereador, pois os quatro nomes que se apresentaram, ou são candidatos, ou estão ligados a candidatos que tentam uma vaga na Câmara de Vereadores. Vai ser necessária a intervenção de líderes maiores para evitar confusão.

Vice

No União Brasil até que existe simpatia em ter Fábio Trad como vice de Rose Modesto, algum nome ligado ao ex-prefeito Marquinhos Trad. Hoje, o grupo político do ex-prefeito está no PDT e com muita vontade de entrar na campanha de Rose.

Pedras

Assessores mais próximos da senadora Tereza Cristina, presidente regional do PP, avaliam que a aliança com o PL de Jair Bolsonaro está mais fácil de se concretizar em Dourados que em Campo Grande. Tereza, no entanto, não desistiu desse alinhamento.

Meninos eu vi

Em sua primeira campanha eleitoral para se eleger deputado estadual, André Puccinelli conta que certa vez chegou para um comício em Aquidauana e lá foi recebido por um vereador daquele município conhecido como Carlão. Como anfitrião, foi acompanhando Puccinelli nas visitas aos moradores e depois participou de um comício e pediu para ser o primeiro a falar. Em seu discurso, ele procurou transmitir o seu entusiasmo para o eleitor e, a certa altura, disse a frase para demonstrar seu entusiasmo com a candidatura de Puccinelli.

– Meus amigos, não desanimais, animais como eu!

“Vamos comprar em sociedade uma terra para salvar os guaranis. Se achar as terras, pode me ligar” Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

